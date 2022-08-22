Аким Актау стал первым клиентом необычного салона красоты

Нурдаулет Килыбай. Фото: facebook.com/AktauPress

Аким Актау Нурдаулет Килыбай стал первым клиентом необычного салона красоты, где трудятся люди с ограниченными возможностями. Об этом сообщается на официальной странице городского акимата в Facebook.

В Актау впервые открылся салон красоты, где трудятся люди с ограниченными возможностями - сейчас тут работают 10 незрячих и 5 слабослышащих.

Его посетили первый заместитель акима Мангистауской области Бекбол Орынбасаров и глава города Нурдаулет Килыбай.

Проект был реализован Куралай Байгалиевой в рамках социального заказа управления координации занятости и социальных программ региона.

Первым клиентом необычного салона красоты "Апельсин" стал аким Актау. Он поздравил с открытием.

"С открытием салона красоты! Прекрасной работы, благодарных клиентов и огромной прибыли. Создавать красоту - дело трудное, поддерживать ее - еще труднее. Пусть команда салона развивается, мастерам - творческих побед", - пожелал Нурдаулет Килыбай.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1984182-akim-aktau-stal-pervym-klientom-neobychnogo-salona-krasoty/