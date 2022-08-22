Какую погоду ждать жителям казахстанских мегаполисов в начале недели

Иллюстративное фото: Максим Золотухин

Неделя в Алматы и Шымкенте начнется с жаркой солнечной погоды, а астанчан в понедельник, 22 августа, ожидает дождь. Актуальный прогноз погоды опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозам синоптиков, в Алматы сегодня ожидается солнечная погода без осадков - столбики термометров покажут +22...+24 градуса. Скорость ветра составит от 3 до 8 метров в секунду.

Астанчанам сегодня обещают дождь и усиление ветра до 5-10 м/с. Температура воздуха составит +17...+19 градусов.

Жаркую погоду прогнозируют синоптики в Шымкенте - здесь столбики термометров покажут +27...+29 градусов. Скорость ветра составит 8-13 м/с с порывами до 15-20 м/с.

Ранее сообщалось, что в нескольких регионах страны ожидается ухудшение погоды и заморозки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1984153-kakuyu-pogodu-zhdat-zhitelyam-kazahstanskih-megapolisov-v-nachale-nedeli/