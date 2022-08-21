Заморозки до 2 градусов прогнозируют на востоке Казахстана

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Синоптики "Казгидромета" объявили штормовое предупреждение в ряде регионов Казахстана из-за ухудшения погодных условий. В Метеоцентре прогнозируют местами похолодание.

Штормовое предупреждение объявлено в Восточно-Казахстанской области. По данным синоптиков, завтра, 22 августа, ночью на северо-востоке, востоке области на поверхности почвы ожидаются заморозки до 2 градусов.

В Кызылординской области завтра ожидается ветер северо-восточный утром и днем в центре, на востоке области порывы до 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 22 августа на западе, юге Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный, юго-восточный, днем на западе, юге области до 15-20 м/с.

22 августа на севере, западе области, в горных и предгорных районах Туркестанской области также прогнозируется ветер северо-восточный, порывами до 25 м/с. На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем завтра на западе Западно-Казахстанской области ожидается восточный, северо-восточный ветер, порывы до 15-20 м/с.

22 августа на северо-востоке Костанайской области возможна гроза. Ночью и утром на севере области ожидается туман. Ветер северный, северо-восточный на юге, востоке области, порывы до 15-20 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1984144-zamorozki-do-2-gradusov-prognoziruyut-na-vostoke-kazahstana/