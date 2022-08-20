Дождь и сильный ветер: какой будет погода в трех мегаполисах Казахстана

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Прогноз погоды в трех мегаполисах Казахстана на субботу, 20 августа, сделали синоптики. Так, в Нур-Султане ожидается дождь, а в Шымкенте возможен сильный ветер. Информация опубликована на официальном сайте "Казгидромета".

В Нур-Султане синоптики 20 августа прогнозируют дневную температуру +15+17 градусов. Также в столице возможен дождь. Днем скорость ветра может достигать 9-14 метров в секунду.

В Алматы в субботу ожидается переменная облачность. Температура воздуха днем прогреется до 24 градусов тепла. Скорость ветра: 3-8 метров в секунду. Кроме того, по данным ДЧС, в горах южной столицы возможен град и ветер до 23 метров в секунду.

В Шымкенте также вероятна переменная облачность. Дневная температура прогнозируется в районе +26+28 градусов. При этом в городе может быть сильный ветер - 8-13, порывы 15-20 метров в секунду.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1984033-dozhd-i-silnyy-veter-kakoy-budet-pogoda-v-treh-megapolisah-kazahstana/