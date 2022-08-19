Участки двух улиц временно закрыли на ремонт в Нур-Султане

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Акимат Нур-Султана предупредил астанчан о перекрытии движения на двух улицах города в связи с началом ремонтных работ, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Во-первых, ремонт дорожного полотна пройдет по улице Ауэзова.

По этой причине с 19 по 21 августа будет полностью перекрыто движение для транспорта на участке Ауэзова от улицы Сейфуллина до улицы Жангельдина.

А сегодня, 19 августа, на один день частично перекрыто движение на участке улицы Сыганак – от моста "Арыс" М-3 до улицы Туркестан.

"Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты движения, чтобы не создавать пробок на дорогах города.

Приносим свои извинения за причиненные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ", – говорится в сообщении ведомства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1983971-uchastki-dvuh-ulits-vremenno-zakryli-na-remont-v-nur-sultane/