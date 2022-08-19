Тугжанов: Казахстанские учителя показали неутешительные результаты на НКТ

Ералы Тугжанов. Фото: primeminister.kz

Заместитель премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанов во время Республиканской августовской конференции педагогов заявил, что с 2021 года 75 тысяч педагогов прошли курсы повышения квалификации. Однако итоги Национального квалификационного тестирования (НКТ) педагогов показали неутешительные результаты, передает корреспондент NUR.KZ.

"Реализация закона "О статусе педагога" позволила фундаментально поднять престиж педагога. Учителя сейчас получают достойную заработную плату. Лучшие выпускники школ идут на педагогические специальности. Это очень похвально. Глава государства отмечал, что системе образования нужны мотивированные квалифицированные педагоги.

С 2021 года курсы повышения квалификации прошли 75 тысяч педагогов. Однако итоги Национального квалификационного тестирования педагогов за первое полугодие показали неутешительные результаты.

Думаю, что министерство детально все эти вопросы еще раз разберет и примет соответствующие меры", – сказал заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов.

Он добавил, что поднять профессиональное развитие на совершенно иной уровень поможет объединение педагогов в предметные ассоциации.

Зампремьера поручил проработать вопросы создания республиканских ассоциаций педагогов по учебным предметам. Эти объединения должны формироваться по многоуровневому принципу: из педагогов школ, колледжей и вузов, преподающих одну и ту же дисциплину.

По его словам, это даст педагогам возможность погрузиться в уникальную интеллектуальную среду.

Во время конференции министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов заявил, что педагогов в Казахстане больше не будут привлекать в качестве массовки на мероприятиях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1983968-tugzhanov-kazahstanskie-uchitelya-pokazali-neuteshitelnye-rezultaty-na-nkt/