При создании ОСИ приходит ДЧС с проверкой: названа причина

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Руководитель центра ОСИ в Нур-Султане Гульвира Абетова рассказала во время о том, почему при создании ОСИ проводятся проверки со стороны ДЧС, передает корреспондент NUR.KZ.

Так, по ее словам, по нормам проводятся плановые проверки, чтобы улучшить и повысить безопасность граждан.

"У нас есть обращение, чтобы это соцнапряжение стабилизировать, план проверок расширить в отношении КСК, так как они еще обслуживают дома, и в отношении других форм управления. Есть особый порядок для зданий выше 28 метров, – под мораторий они не подпадают, здесь необходимо предусмотреть планы", – сообщила Абетова.

Она рассказала, что в случае с ОСИ действует следующий порядок мероприятий: после проверки, департаменту по ЧС в течение трех дней необходимо предоставить план мероприятий по выявленным нарушениям.

На устранение этих нарушений дается порядка шести месяцев.

"Инспекторы служб смотрят, когда необходимо провести собрания, помочь целевыми сборами дому, чтобы восстановить противопожарные системы и наладить обслуживание в целях безопасности граждан", – заключила Абетова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1983801-pri-sozdanii-osi-prihodit-dchs-s-proverkoy-nazvana-prichina/