Снос незаконно построенного ЖК: аким Алматы прокомментировал ситуацию

Ерболат Досаев. Фото: акимат Алматы

Аким Алматы Ерболат Досаев во время встречи с населением Наурызбайского района прокомментировал ситуацию со сносом жилого комплекса "Жайсан", передает корреспондент NUR.KZ.

Присутствующий на встрече юрист, представитель застройщика ЖК "Жайсан", сообщил, что согласования проекта нет.

"Почему госорганы не дают новое согласование под предлогом, что там ведется самовольная незаконная застройка. Почему нельзя выдать новое согласование?" - спросил юрист.

На вопрос ответил руководитель управления городского планирования и урбанистики Алмасхан Ахмеджанов, который рассказал что АПЗ было на одно здание. На другой объект документов не было.

"Застройщик сам отозвал разрешение, но при этом начал строительство. Согласно нормативно-правовым актам, объекты, не имеющие предварительных разрешительных документов, в том числе, госэкспертизы, относятся к объектам самовольного строительства.

Поэтому был рассмотрен вопрос по сносу согласно Административному кодексу РК. Суд вынес соответствующее решение", - заявил Ахмеджанов.

Ерболат Досаев предложил решить вопрос в юридическом поле.

"Если вы хотите оспорить судебное решение, подавайте на апелляцию. Если после апелляции суд вменит нам выдать согласование АПЗ, мы со своей стороны выполним", - заключил аким.

Напомним, ранее сообщалось, что по информации управления градостроительного контроля города Алматы, ЖК "Жайсан" в микрорайоне Акжар Наурызбайского района возводится незаконно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1983706-snos-nezakonno-postroennogo-zhk-akim-almaty-prokommentiroval-situatsiyu/