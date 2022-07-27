Незаконно строящийся жилой комплекс снесут в Алматы

Фото: Акимат Алматы

В Алматы снесут незаконно строящийся жилой комплекс “Жайсан” в Наурызбайском районе, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата южной столицы.

По информации управления градостроительного контроля города Алматы, ЖК "Жайсан" в микрорайоне Акжар Наурызбайского района возводится незаконно.

Как отметили в ведомстве, ранее по объекту была проведена проверка, заказчика привлекли к административной ответственности по нескольким статьям кодекса об административных правонарушениях (316 ч.1, 321, 463 ч. 1).

В акимате пояснили, что управлением градостроительного контроля был направлен иск в Специализированный межрайонный экономический суд города Алматы о сносе незаконно возводимого объекта.

Подчеркивается, что на сегодня исковые требования удовлетворены, ожидается вступление в законную силу решения суда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1980361-nezakonno-stroyaschiysya-zhiloy-kompleks-snesut-v-almaty/