Почти 70 семей не могут заселиться в квартиры, купленные по госпрограмме в Актобе

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Актобе почти 70 семей три года ждут заселения в квартиры, купленные по госпрограмме. Как оказалось, застройщик заморозил стройку из-за сильного удорожания материалов, передает сайт телеканала КТК.

По данным телеканала, строительство трехэтажки завершено на 90%. Осталось лишь установить двери и сантехнику. Но 69 семей уже третий год ждут долгожданных ключей от собственных квартир - заселиться они должны были еще в 2019-м.

Потенциальные владельцы квартир оплатили 20% первоначального взноса и даже получили график погашения по ипотечному кредиту. Но уже несколько лет им обещают, что вручат ключи к ближайшему празднику.

"Только и слышим: "К Наурызу ключи получите, ко Дню независимости получите, к Новому году получите". И так продолжается уже который год. Акимы вообще не работают! Как зовут нашего главного по городу – Аскар Шахаров? А областного – Ондасын, кажется? Куда они смотрят? Почему не контролируют?" - возмущен актюбинец Шандыбай Садуов.

Строительство трехэтажки практически на стадии завершения. Все основные работы уже выполнены. Осталось только установить двери в квартирах и сделать сантехнику. Но собственники даже не могут пройти в подъезд. Все закрыто на замок.

"Мы все сейчас живем на съемных квартирах. Когда уже нам выдадут ключи? Сколько семей с детьми вынуждены искать временное жилье, хотя дом-то уже фактически построен", - сетует горожанка Жанат Турахметова.

В акимате тоже не могут ответить, когда наконец сдадут в эксплуатацию проблемную трехэтажку. Чиновники объясняют, что застройщик не уложился в выделенную сумму.

К слову, первоначально строительство объекта оценивалось в полмиллиарда тенге. Но оказалось, что этих денег мало, и теперь чиновники хотят запросить дополнительные средства из бюджета.

"Подрядчик приостановил работы в связи с удорожанием материала. Как вам всем известно, на сегодняшний день очень большое подорожание материалов идет. И в связи с чем многие стройки сейчас приостанавливаются.

Сейчас идут работы с проектными организациями и рассматривается возможность увеличения суммы договора для полного завершения объекта", - пояснил и. о. руководителя отдела строительства акимата Актобе Бауржан Жантурин.

Проектировщики три месяца будут высчитывать, сколько именно денег не хватает. И только потом чиновники отправят запрос на выделение дополнительных средств.

Когда актюбинцы смогут наконец заселиться в свои квартиры, в акимате ответить не могут. Известно лишь, что заканчивать работы будет тот же подрядчик, который и заморозил стройку.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1983666-pochti-70-semey-ne-mogut-zaselitsya-v-kvartiry-kuplennye-po-gosprogramme-v-aktobe/