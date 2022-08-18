"100 детей выкидывают на улицу": родители возмущены закрытием детского сада в Алматы

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В Алматы родителям воспитанников детского сада дали месяц, чтобы найти для своих детей новое учреждение - акимат отказался продлевать аренду предпринимателю и отбирает у него здание. Горожан такое решение возмутило, передает сайт телеканала КТК.

Детский сад планируется закрыть в сентябре, а узнали об этом родители маленьких воспитанников учреждения лишь недавно. Теперь алматинцы боятся, что за столь короткий срок не смогут пристроить своих детей.

"Сейчас нас просто оставляют без места, потому что 100 детей просто выкидывают на улицу. И что нам делать, где нам, куда нам дальше идти? У нас альтернатива – либо коттеджи, в которых нет каких-то элементарных условий. Они все в одной комнате и кушают, и спят, и занимаются", - сетует горожанка Олеся Хисамутдинова.

Родители уверены, кому-то приглянулась территория старого детского сада. И наверняка уже скоро здесь появится новый жилой комплекс. А вот о детях никто не подумал. Закрывать дошкольное учреждение, считают взрослые, ни в коем случае нельзя. Тем более здесь работают опытные педагоги.

"Весь воспитательский состав, весь коллектив здесь 10 лет минимум, а то и больше. Жизнь детей, здоровье детей мы доверяем здесь воспитателям. И вечером мы забираем довольных, сытых абсолютно детей, которые получают и в течение учебного года нужную программу. Воспитанники и выпускники нашего детского сада – они все практически 100 процентов проходят все тестирования, все собеседования в школы. И это уже все педагоги отмечают", - поделилась другая родительница Надежда Байдер.

К слову, детский сад участвовал в программе "Балапан". Государство выделяло на каждого ребенка часть суммы. Оставшиеся расходы оплачивали родители. С июля дошкольное учреждение в этой программе не участвует. Более того, городское управление госактивов отказалось продлевать аренду здания. В итоге 26 сотрудников уже скоро могут пополнить ряды безработных.

"Цель их – закрыть этот детский сад на капитальный ремонт с последующей передачей в государственный детский сад, чтобы увеличить бюджетные места. Сейчас с июля месяца нам программу "Балапан" закрыли. Мы сейчас государственную дотацию не получаем на наших детей, хотя детский сад работает. У них мотивация такая, что у вас своего помещения нет, вы, говорят, не получите пока", - рассказала директор частного детского сада Хансулу Утекова.

В акимате подтвердили: детсад действительно хотят снова сделать государственным. Ведь в здании можно разместить до 300 малышей, а сейчас там всего около 100 воспитанников. При этом, как уверяют чиновники, они неоднократно предупреждали руководство частного сада о своих грандиозных планах.

"Это здание с 12-групповой, с проектной мощностью 280 детей. В настоящее время функционируют семь групп с наполняемостью около 100 детей. То есть туда можно еще добрать 180 детей. Еще раз я говорю: мы сейчас получаем очень много писем от родителей. Потому что родительскую общественность предупредили только вот недавно, в августе месяце. Хотя письмо учредители получили 4 мая", - объяснила руководитель отдела дошкольного воспитания и обучения управления образования акимата Алматы Алия Сагиева.

В планах чиновников провести здесь капитальный ремонт. Старое здание детсада находится в аварийном состоянии. И даже прежние сотрудники смогут сюда вернуться, но только после конкурсного отбора.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1983665-100-detey-vykidyvayut-na-ulitsu-roditeli-vozmuscheny-zakrytiem-detskogo-sada-v-almaty/