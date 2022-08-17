Акима Карагандинской области не узнали в Балхаше (видео)

Кадр из видео: instagram.com/asshot.inc

Журналист Асхат Ниязов на своей странице в Instagram поделился курьезным видео разговора с жителем Балхаша, который не узнал акима Карагандинской области Жениса Касымбека, стоявшего рядом с ними.

"Вы знаете, кто у вас аким области?" - поинтересовался у жителя Балхаша журналист.

"Он приезжал позавчера. Я не знаю, забыл уже. Вчера в газете читал даже", - ответил мужчина.

"Знаете, как зовут его?" - переспросил Асхат Ниязов.

"Забыл уже я, в газете читал", - пояснил горожанин.

"Как выглядит, не помните? Если бы он перед вами оказался сейчас, ездит он, может быть, по Балхашу, что бы вы ему сказали?" - продолжил сотрудник СМИ.

"Не знаю, чтобы порядок навел у себя в области. Порядок есть, но все равно же", - сказал мужчина.

"Ага, вот аким области", - тогда произнес журналист и указал на стоявшего рядом с ними Жениса Касымбека.

Курьезная ситуация рассмешила всех присутствовавших при разговоре мужчин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1983576-akima-karagandinskoy-oblasti-ne-uznali-v-balhashe-video/