Акима Карагандинской области не узнали в Балхаше (видео)
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Журналист Асхат Ниязов на своей странице в Instagram поделился курьезным видео разговора с жителем Балхаша, который не узнал акима Карагандинской области Жениса Касымбека, стоявшего рядом с ними.
"Вы знаете, кто у вас аким области?" - поинтересовался у жителя Балхаша журналист.
"Он приезжал позавчера. Я не знаю, забыл уже. Вчера в газете читал даже", - ответил мужчина.
"Знаете, как зовут его?" - переспросил Асхат Ниязов.
"Забыл уже я, в газете читал", - пояснил горожанин.
"Как выглядит, не помните? Если бы он перед вами оказался сейчас, ездит он, может быть, по Балхашу, что бы вы ему сказали?" - продолжил сотрудник СМИ.
"Не знаю, чтобы порядок навел у себя в области. Порядок есть, но все равно же", - сказал мужчина.
"Ага, вот аким области", - тогда произнес журналист и указал на стоявшего рядом с ними Жениса Касымбека.
Курьезная ситуация рассмешила всех присутствовавших при разговоре мужчин.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1983576-akima-karagandinskoy-oblasti-ne-uznali-v-balhashe-video/