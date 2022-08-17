Дожди, град и заморозки ожидаются в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Ухудшение погоды в Казахстане в ближайшие три дня, с 18 по 20 августа, прогнозируют синоптики, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Сообщается, что на погоду в западных, северных и восточных регионах Казахстана будут влиять атмосферные фронты, которые принесут осадки и похолодание. Так, 19-20 августа на востоке страны ожидаются сильные дожди, возможно выпадение града.

На остальной части республики характер метеоусловий не изменится - на фоне высокого атмосферного давления сохранится погода без осадков.

Между тем в северной половине страны ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 2°С.

Ожидается также понижение температурного фона:

на западе ночью с +18...+26 до +12...+23°С, днем - с +30...+38 до +27...+35°С;

на юге ночью с +13...+20 до 10...+17°С, днем - с +28...+33 до +22...+28 °С;

на юго-востоке страны с +12...+18 до 8...+15 °С, днем - с +25...+30 до +18...+23°С;

на севере, северо-западе, востоке, в центре страны ночью до +2...+10°С, днем - до +13...+18°С;

на юге до +23°С.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1983557-dozhdi-grad-i-zamorozki-ozhidayutsya-v-kazahstane/