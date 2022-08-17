"Мы тут ни при чем": продавцы объяснили рост цен на конину в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Торговцы жалуются, что в Казахстане резко упал спрос на мясо – его покупают все реже из-за высоких цен. Тем не менее снижать стоимость продавцы не планируют, но заверяют: в скачке цен виноваты вовсе не они, передает сайт телеканала КТК.

Ранее аналитики подсчитали, что в среднем конина подорожала за год на 17%. Сильнее всего скачок ощутили жители Северо-Казахстанской и Актюбинской областей, а также Шымкента.

В списке "лидеров" по подорожанию и Алматы – здесь за килограмм вырезки конины придется заплатить больше 4 тысяч, лопаточная часть обойдется в 3400, а спинная часть – жая – в 4200 тенге.

Позволить себе такие расходы может не каждый горожанин, поэтому теперь у многих семей на столе излюбленное блюдо появляется только по праздникам и особым случаям.

"Гости приезжают, я для этого хотела купить, но что-то очень дорого. Хотела побаловать гостей. Но я возьму, конечно. Куда я денусь? Сейчас очень подорожало (мясо – прим. ред.). Зарплата осталась та же, не поднялась. Невозможно каждую неделю брать", – пожаловалась алматинка Халида Абдуллаева.

На резкий скачок цен жалуются не только покупатели, но и сами продавцы. Асхат Коржинбаев арендует торговое место на рынке уже пятый год. Рассказывает: ценники на конину приходится часто менять из-за поставщиков. Именно они диктуют условия. Фермеры увеличили экспорт мяса в Узбекистан. И это сразу отразилось на стоимости товара.

"Тут стопа нет, потому что экспорт увеличили. Поэтому как аукцион идет каждый день: кто больше даст, тому мясо дают. Покупатель каждый возмущается. Все возмущения нам говорят, а мы тут ни при чем", – рассказал продавец Асхат Коржинбаев.

Фермеры между тем уверяют: они бы и рады снизить цены на свою продукцию, но зависят от условий российских партнеров. Дело в том, что крестьяне закупали лошадей в соседней стране – привезти животных выходило дешевле, чем выращивать самим.

"Конечно, на ситуацию повлиял курс рубля. Сейчас мы уже не привозим лошадей из России. Еще корма подорожали почти в два раза. До 2019 года государство давало субсидии. Сейчас такой помощи нет, поэтому уменьшается число крестьянских хозяйств", – поделился фермер Сардар Кожахметов.

Специалисты подтверждают: действительно, дорожают корма для животных, увеличиваются затраты на логистику. Некоторые даже вынуждены сворачивать свой бизнес. Производить мясную продукцию стало невыгодно.

"Конечно, было бы самым правильным со стороны государства облегчить выход фермерских товаров: как на полку прилавка базара, так и на полку магазина. Подобного рода действия помогли бы сгладить возникающие ажиотажные спросы, потому что конина у нас есть", – пояснил директор департамента животноводства АО "Атамекен-Агро" Арсен Исламов.

Между тем продавцы не исключают, что цены на мясо могут вырасти еще. Но когда это случится, никто сказать не решается. Спрогнозировать ситуацию на рынке сейчас практически невозможно.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1983481-my-tut-ni-pri-chem-prodavtsy-obyasnili-rost-tsen-na-koninu-v-kazahstane/