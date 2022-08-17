Гроза в Нур-Султане, жара - в Алматы и Шымкенте: какой будет погода в мегаполисах Казахстана

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Дождь и грозу обещают синоптики сегодня, 17 августа, в Нур-Султане, а жителей Алматы и Шымкента ждет солнечная погода. Актуальный прогноз погоды опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

По прогнозам синоптиков, в столице сегодня будет дождливо, ожидается гроза, температура воздуха составит +19...+21 градус. Астанчан предупреждают об усилении ветра до 9-14 метров в секунду.

В Алматы сегодня будет жарко - столбики термометров поднимутся до +27...+29 градусов. Скорость ветра в южной столице составит 2-7 м/с.

Жителей Шымкента также ждет жаркая погода без осадков - здесь воздух прогреется до +33...+35 градусов, а скорость ветра составит от 3 до 8 м/с.

Напомним, ранее специалисты "Казгидромета" рассказывали, какая погода ждет казахстанцев грядущей осенью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1983476-groza-v-nur-sultane-zhara-v-almaty-i-shymkente-kakoy-budet-pogoda-v-megapolisah-kazahstana/