Теплую и сухую осень пообещали синоптики казахстанцам

Иллюстративное фото: pixabay.com

Сезонный прогноз погоды на осень 2022 года на территории Казахстана представили синоптики РГП "Казгидромет", передает NUR.KZ со ссылкой на метеослужбу.

Согласно консультативному сезонному прогнозу погоды на осень, в сентябре и октябре на большей части Казахстана температура воздуха будет выше нормы на 1-2 градуса.

Теплым будет и ноябрь почти во всей стране, температура около нормы ожидается лишь в Западно-Казахстанской, Атырауской областях, на большей части Северо-Казахстанской, на северо-западе Актюбинской, Костанайской областей, а также в северной половине Павлодарской области.

Прогнозируется, что количество осадков в сентябре и в октябре на большей территории страны будет меньше нормы, то есть преимущественно будет стоять сухая погода. В ноябре в большинстве областей ожидаются дожди, но количество осадков прогнозируется около климатической нормы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1983343-tepluyu-i-suhuyu-osen-poobeschali-sinoptiki-kazahstantsam/