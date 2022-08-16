Участок улицы Розыбакиева перекроют в Алматы

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Акимат Алматы предупредил жителей и гостей южной столицы о временном перекрытии движения по улице Розыбакиева, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

С 23 часов 17 августа (среда) до 6 часов 18 августа (четверг) будет перекрыто движение по улице Розыбакиева на участке от Утепова до Тимирязева.

Ограничения связаны с проведением ремонтных работ.

"Указанные работы были запланированы в рамках среднего ремонта дорог на 2022 год. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим корректировать свой маршрут заранее", – сообщили в администрации города.

Напомним, с 15 августа в схемы некоторых автобусных маршрутов города Алматы были внесены изменения. Также ожидается, что в конце месяца еще несколько маршрутов претерпят изменения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1983422-uchastok-ulitsy-rozybakieva-perekroyut-v-almaty/