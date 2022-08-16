Дефицит электроэнергии возник в Мангистау

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О дефиците электроэнергии в Мангистауской области и его причинах на своем официальном сайте рассказало АО "KEGOC. Ограничение электропотребления коснулось промышленных предприятий.

Как пояснили в компании, сегодня, 16 августа 2022 года в 05:56 на тепловой электростанции ТОО "МАЭК-Казатомпром" (Мангистауская область) был отключен для проведения аварийного ремонта энергоблок №1.

В результате в Мангистауском энергоузле образовался дефицит электроэнергии и мощности.

Подчеркивается, что на время ремонта энергоблока в электрических сетях Мангистауской региональной электросетевой компании будет ограничено электропотребление промышленных предприятий – потребителей электростанции ТОО "МАЭК-Казатомпром".

Как заявили в компании, энергоснабжение населения должно обеспечиваться приоритетно, в полном объеме.

По информации АО "KEGOC", электрические сети компании работают штатно, аварийные отключения отсутствуют.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1983346-defitsit-elektroenergii-voznik-v-mangistau/