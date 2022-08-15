Ветеран-афганец приехал на встречу с однополчанами и пропал в Уральске

Усман Суюнов. Фото: с сайта polisia.kz

Ветеран-афганец из Актобе приехал на встречу с однополчанами в Уральск. Для этих целей был снят большой коттедж, откуда мужчина вышел и пропал. Подробности озвучиваются на официальном сайте МВД Polisia.kz.

По данным правоохранителей, ветераны-aфганцы из Актобе решили встретиться с однополчанами из Уральска. Для чего приехали в город большой компанией. Здесь был снят коттедж.

Когда товарищи жарили шашлыки, один из актюбинских гостей Усман Суюнов вышел за территорию домостроения и бесследно исчез.

Мужчина не взял с собой телефон, поэтому однополчане на смогли его найти самостоятельно.

К поискам подключились полицейские и волонтеры. Были разосланы ориентировки.

Пропавшего удалось обнаружить на железнодорожном вокзале. Гости из Актобе поблагодарили уральских стражей порядка за оказанное содействие в установлении местонахождения своего товарища.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1983226-veteran-afganets-priehal-na-vstrechu-s-odnopolchanami-i-propal-v-uralske/