"Люди звереют": жители Шымкента ночуют у автоЦОНа (видео)

Место событий. Кадр из видео: Otyrar.kz

Жители Шымкента ночуют у автоЦОНа. Учреждение работает в авральном режиме. По словам горожан, сдать практический экзамен на вождение очень проблематично. Ситуацию прокомментировали в госкорпорации "Правительство для граждан", передает Otyrar.kz.

По информации издания, люди неделями вынуждены простаивать в очередях и ночевать прямо у спецЦОНа.

Горожане утверждают, что запись на экзамен ведут охранники, об онлайн-бронировании не идет и речи. Видео с места событий публикуют в соцсетях.

"Когда стояли в очереди, были люди, которые говорили, что якобы забронировали, но их охранники и живая очередь не пустили. Потому что все в 12 часов ночи у охранника записываются в журнал. Люди там живут неделями и никого не пропустят. Через несколько дней люди звереют от безысходности", - поделился житель Шымкента.

В госкорпорации "Правительство для граждан" ажиотаж объясняют нехваткой машины для сдачи практического экзамена и частичным ремонтом в здании спецЦОНа.

"В этом ЦОНе принимают лишь на сдачу практического экзамена и производится выдача готовых документов. Опубликованное в Instagram видео было снято в воскресенье, то есть в нерабочее время.

СпецЦОНы Шымкента работают только в будние дни. Учитывая большой наплыв граждан, рабочие графики были пересмотрены. На данный момент они работают с 8.00 до 18.00 часов. Также выделена дополнительная машина на прием экзамена по категории С1″, - пояснили в пресс-службе госкорпорации.

Проблема связана еще и с тем, что в спецЦОН №1 обращаются не только жители Шымкента, но и всей Туркестанской области. При этом средняя пропускная способность одного спецЦОНа составляет около 200 человек в день.

Напомним, в марте текущего года в Сети также обсуждали видео "штурма" спецЦОНа в Шымкенте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1983214-lyudi-zvereyut-zhiteli-shymkenta-nochuyut-u-avtotsona-video/