Зомби-апокалипсис: видео "штурма" спецЦОНа в Шымкенте обсуждают в Сети

Кадр из видео: Qumash

В соцсетях появилось видео, снятое возле спецЦОНа в Шымкенте. На кадрах толпа людей бежит ко входу в здание, некоторые перелезают через забор. Ситуацию прокомментировали в филиале "Правительства для граждан", передает корреспондент NUR.KZ.

"Это не зомби-апокалипсис и сахар тут тоже ни при чем. Просто люди хотят сдать на права в шымкентском автоЦОНе, но очередь дикая (очень)", - говорится в подписи к видео.

Пользователи соцсетей принялись обсуждать увиденное.

"Страшно представить, что такие люди будут ездить на дорогах", "Такое ощущение, что людей будто держали на цепи и отпустили в один миг", "Я подумал, что сахар завезли", "Дикари, зомби-апокалипсис", - пишут комментаторы.

В филиале "Правительства для граждан" по Шымкенту сообщили, что сейчас в спецЦОНе №1 наблюдается большое скопление очередей из-за желающих сдать практический экзамен на вождение по категории С1 (грузовая "ГАЗель").

Это связано с тем, что на одном из двух имеющихся в городе автодромов производился ремонт оборудования. Сам спецЦОН работал в штатном режиме и принимал заявки на услуги по перерегистрации авто и сдаче теоретического экзамена.

"С конца февраля автодром возобновил свою работу и начал принимать клиентов по всем категориям вождения. Однако за это время скопилось количество граждан, желающих сдать практический экзамен.

Ситуацию усугубляет и то, что в спецЦОН №1 обращаются не только жители Шымкента (численность населения около 1 млн человек), но и всей Туркестанской области (численность населения - свыше 2 млн человек)", - пояснили в НАО.

Здесь добавили, что, учитывая большой наплыв, продлен график работы спецЦОНа. Также выделена дополнительная машина на прием экзамена по категории С1.

Параллельно прорабатывается вопрос с департаментом полиции Шымкента по временному комиссионному проведению практического экзамена на период установки GPS-датчиков на транспортные средства категории С1.

В филиале дополнили, что в настоящее время решается вопрос об открытии спецЦОНа в Туркестанской области.

"По итогам инцидента правонарушений со стороны клиентов зафиксировано не было. Повреждений на объекте также нет. 19, 20 и 23 марта спецЦОН №1 будет работать в штатном режиме с 8.00 до 19.00 часов", - резюмировали в "Правительстве для граждан".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1961256-zombi-apokalipsis-video-shturma-spetstsona-v-shymkente-obsuzhdayut-v-seti/