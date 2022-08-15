Документы вместо туалетной бумаги в полиции Павлодара: виновные не найдены

Фото: Назерке Ризабековой

Полицейские провели проверку по инциденту с обнаруженными в туалете здания УП Павлодара документами. Найти того, кто решил использовать их в качестве туалетной бумаги, не удалось, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП Павлодарской области.

В ведомстве рассказали, что найти сотрудника, который принес документы в туалет, где их и обнаружили, не удалось. Причем отметили, что это в принципе не представляется возможным.

"Просмотр видеокамер не дал результатов, так как срок хранения видеозаписей составляет не более 30 суток", - пояснили в пресс-службе ДП Павлодарской области.

Напомним, алматинский адвокат в апреле 2022 года в соцсетях опубликовала фотографии, на которых было видно документы в урне. "Такая дикость", - отметила Назерке Ризабекова.

Она указала, что обнаружила бумаги в туалете здания УП Павлодара, что ее сильно возмутило. После ее поста стражи порядка назначили проверку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1983183-dokumenty-vmesto-tualetnoy-bumagi-v-politsii-pavlodara-vinovnye-ne-naydeny/