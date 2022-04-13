"Такая дикость": документы вместо туалетной бумаги использовали в полиции Павлодара

Фото: Назерке Ризабековой

Адвокат из Алматы Назерке Ризабекова попросила обеспечить сотрудников управления полиции Павлодара туалетной бумагой. Юрист обнаружила в уборной документы, которые использовались не по прямому назначению. Ситуацию прокомментировали в ДП региона, передает корреспондент NUR.KZ.

Адвокат опубликовала пост в Facebook и рассказала, что пару месяцев назад она была в Павлодаре. Тогда и увидела процессуальные документы, которые использовали в качестве туалетной бумаги.

"Такая дикость. Ладно, у вас с туалетной бумагой напряженка, а как же быть с тем, что это разглашение сведений досудебного расследования? Туалет-то общественный", - возмутилась Назерке Ризабекова.

Фото: Назерке Ризабековой

Юрист обратилась с просьбой к департаменту полиции Павлодарской области и МВД РК выделить туалетную бумагу сотрудникам, а также привлечь к ответственности тех, кто таким образом разглашает данные.

В пресс-службе ДП региона сообщили, что по данному факту назначено служебное расследование.

"На фото не секретные документы, а обычные справки. Но это не снимает ответственности с тех, кто решил выбросить негодные служебные бумаги в уборную. Вся ненужная документация подлежит уничтожению", - пояснили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1964784-takaya-dikost-dokumenty-vmesto-tualetnoy-bumagi-ispolzovali-v-politsii-pavlodara/