Жара до +38 градусов ожидается в мегаполисах Казахстана

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В понедельник, 15 августа, в трех крупнейших городах Казахстана - Алматы, Нур-Султане и Шымкенте - ожидается солнечная погода без осадков. Актуальный прогноз погоды опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Алматы сегодня ожидается сильная жара - столбики термометров поднимутся до +33...+35 градусов. Скорость ветра в южной столице составит 3-8 метров в секунду.

Еще более жаркая погода ждет сегодня жителей Шымкента - здесь синоптики прогнозируют до +36...+38 градусов. В мегаполисе также ожидается небольшое усиление ветра до 8-13 м/с.

В Нур-Султане воздух прогреется до +20...+22 градусов. Днем здесь также ожидается усиление ветра до 7-12 м/с.

Еще в ряде регионов страны из-за сильной жары объявлено штормовое предупреждение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1983115-zhara-do-38-gradusov-ozhidaetsya-v-megapolisah-kazahstana/