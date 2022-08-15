Жара до +38 градусов ожидается в мегаполисах Казахстана
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В понедельник, 15 августа, в трех крупнейших городах Казахстана - Алматы, Нур-Султане и Шымкенте - ожидается солнечная погода без осадков. Актуальный прогноз погоды опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".
В Алматы сегодня ожидается сильная жара - столбики термометров поднимутся до +33...+35 градусов. Скорость ветра в южной столице составит 3-8 метров в секунду.
Еще более жаркая погода ждет сегодня жителей Шымкента - здесь синоптики прогнозируют до +36...+38 градусов. В мегаполисе также ожидается небольшое усиление ветра до 8-13 м/с.
В Нур-Султане воздух прогреется до +20...+22 градусов. Днем здесь также ожидается усиление ветра до 7-12 м/с.
Еще в ряде регионов страны из-за сильной жары объявлено штормовое предупреждение.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1983115-zhara-do-38-gradusov-ozhidaetsya-v-megapolisah-kazahstana/