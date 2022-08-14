Чрезвычайная пожарная опасность: казахстанцев предупредили о сильной жаре

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Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана из-за сильной жары - в некоторых областях наблюдается чрезвычайная пожарная опасность, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

15 августа днем на большей части Алматинской области ожидается сильная жара 35 градусов. Ветер северо-восточный, днем на севере, в горных и предгорных районах области порывы 17-22 метров в секунду. В Алматы завтра днем ожидается сильная жара 35 градусов.

На севере и в центре Актюбинской области прогнозируют ветер восточный, северо-восточный порывы до 15-20 метров в секунду. На западе области сохраняется сильная жара 35-36 градусов.

В Бескарагайском районе Абайской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

15 августа в Кызылординской области - сильный ветер северо-восточный днем в центре области 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В понедельник на юге Западно-Казахстанской области также ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 16-17 августа на востоке Атырауской области будет очень сильная жара 42 градуса. На востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Также 16 и 17 августа на юге Мангистауской области ожидается очень сильная жара 43 градуса. Там наблюдается чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 15 августа на юге Улытауской области синоптики прогнозируют ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

В понедельник на юге Карагандинской области ожидается сильный ветер, порывы 15-20 м/с.

15 августа утром и днем в горных районах Туркестанской области синоптики пообещали ветер северо-восточный 15-20 м/с. На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра днем на севере и востоке Северо-Казахстанской области ожидается сильный ветер (северо-западный) порывы 15-20 м/с.

Днем 15-17 августа в горных районах Жамбылской области возможна гроза. Ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1983102-chrezvychaynaya-pozharnaya-opasnost-kazahstantsev-predupredili-o-silnoy-zhare/