ДЧС Алматы обратился к горожанам

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Департамент по чрезвычайным ситуациям предупредил жителей Алматы о сильной жаре, которая ожидается в понедельник, 15 августа, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В связи с жаркой погодой спасатели призвали алматинцев и гостей южной столицы не выходить на улицу без особой надобности.

Специалисты советуют, что уберечь от негативных последствий жары поможет "антишарф" - мокрый платок на шее, который также называют "японский кондиционер".

"Если в жару вы все же вынуждены выйти на улицу, по возвращении домой вымойте стопы и щиколотки прохладной водой - на них также распложены биологически активные точки", - рекомендовали в ДЧС горожанам.

Напомним, что ранее синоптики сообщали о том, какая погода ждет казахстанцев в течение августа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1983094-dchs-almaty-obratilsya-k-gorozhanam/