Каким будет последний месяц лета в Казахстане, рассказали синоптики

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Казахстанские синоптики составили консультативный прогноз погоды на территории страны в уже наступившем августе, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

По словам экспертов, август начнется с относительно прохладной погоды на севере, и неустойчивой погоды – на остальной территории Казахстана.

Атмосферные фронты вызовут на востоке сильные дожди с грозами, градом и усилением ветра с порывами до 15-25 м/с. В северных регионах в ночные и утренние часы может быть туман.

Что касается температуры, то в начале месяца в северной половине республики прохладная погода будет связана с влиянием северного холодного антициклона. Из-за этого ночью столбики термометров будут опускаться до плюс 7-15°С, а днем – до плюс 17-22°С.

Тем не менее в конце первой декады холодный антициклон уйдет за пределы страны, а к северным регионам придет южный циклон с теплым воздухом. Это приведет к повышению температуры воздуха: ночью – до плюс 18-23°С, днем – до плюс 25-33°С.

В южных и юго-восточных регионах в первой декаде ожидается постепенное повышение температурного фона: ночью – от плюс 15-20°С до плюс 20-25°С, днем – от плюс 25-32°С до плюс 33-40°С.

В середине месяца к северной половине республики вновь сместятся холодные воздушные массы – это вернет неустойчивую погоду, однако холод надолго не задержится.

Температура воздуха будет колебаться ночью от плюс 10-18°С до плюс 18-25°С, днем – от плюс 17-22°С до плюс 25-30°С. В южных регионах основной фон температуры воздуха составит плюс 28-38°С, но в отдельные дни не будет исключением и спад жары.

Завершится последний месяц лета вторжением холодных воздушных масс из районов Арктических морей, что приведет к существенному понижению температурного фона на большей части Казахстана.

В северной половине страны в ночные часы температура воздуха опустится до плюс 2-12°С, в отдельных районах – до заморозков, и днем – до плюс 15-20°С. В южной половине ночью температура составит до плюс 10-15°С, днем – до плюс 20-27°С.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1981126-kakim-budet-posledniy-mesyats-leta-v-kazahstane-rasskazali-sinoptiki/