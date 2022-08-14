Хотел помочь ребенку: мужчину спасли на Бухтарминском водохранилище

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Сотрудники Оперативно-спасательного отряда ДЧС ВКО спасли на Бухтарминском водохранилище мужчину, которому стало плохо, сообщается в официальном Instagram ведомства.

Как рассказали в пресс-службе ДЧС ВКО, мужчина 1982 года рождения начал тонуть, когда помогал ребенку, уплывшему далеко от берега на матраце. Внезапно ему стало плохо.

Первыми на помощь подоспели очевидцы - вытащили мужчину из воды.

Затем спасатели оказали необходимую помощь - первую медицинскую помощь оказал главный спасатель Нуржан Жолжаксынов.

Сотрудники ДЧС напомнили отдыхающим о соблюдении мер безопасности на водоемах.

В ведомстве отметили, что в области действует штормовое предупреждение. Гражданам не стоит рисковать и пренебрегать рекомендациями спасателей.

Напомним, не так давно казахстанский военный и российская пловчиха спасли мужчину и ребенка в Акмолинской области, которые начали тонуть на озере Большое Чебачье в Щучинско-Боровской курортной зоне.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1983068-hotel-pomoch-rebenku-muzhchinu-spasli-na-buhtarminskom-vodohranilische/