Хотел помочь ребенку: мужчину спасли на Бухтарминском водохранилище
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Сотрудники Оперативно-спасательного отряда ДЧС ВКО спасли на Бухтарминском водохранилище мужчину, которому стало плохо, сообщается в официальном Instagram ведомства.
Как рассказали в пресс-службе ДЧС ВКО, мужчина 1982 года рождения начал тонуть, когда помогал ребенку, уплывшему далеко от берега на матраце. Внезапно ему стало плохо.
Первыми на помощь подоспели очевидцы - вытащили мужчину из воды.
Затем спасатели оказали необходимую помощь - первую медицинскую помощь оказал главный спасатель Нуржан Жолжаксынов.
Сотрудники ДЧС напомнили отдыхающим о соблюдении мер безопасности на водоемах.
В ведомстве отметили, что в области действует штормовое предупреждение. Гражданам не стоит рисковать и пренебрегать рекомендациями спасателей.
Напомним, не так давно казахстанский военный и российская пловчиха спасли мужчину и ребенка в Акмолинской области, которые начали тонуть на озере Большое Чебачье в Щучинско-Боровской курортной зоне.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1983068-hotel-pomoch-rebenku-muzhchinu-spasli-na-buhtarminskom-vodohranilische/