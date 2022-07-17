Казахстанский военный и российская пловчиха спасли мужчину и ребенка в Акмолинской области

Ескендир Касымбай. Фото: пресс-служба Министерства обороны Казахстана

Недавно на озере Большое Чебачье в Щучинско-Боровской курортной зоне Акмолинской области произошел инцидент: отца и пятилетнего ребенка унесло на полкилометра от берега из-за ветра, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Как рассказали в ведомстве, военнослужащий Ескендир Касымбай в тот вечер находился на озере, когда заметил волнение людей и услышал крики о помощи. Оказалось, что примерно в полукилометре от берега на надувном матрасе находились отец и пятилетний ребенок.

Мужчина пытался вернуться к месту отдыха, однако из-за усилившегося ветра не смог. Касымбай сразу же поплыл к ним. Оказалось, что в это же время с другой стороны плыла россиянка Полина Савельева. Как выяснилось впоследствии, она – профессиональная пловчиха.

Благодаря совместным действиям они взяли ситуацию под контроль и начали движение к берегу. Мужчина через некоторое время начал плыть самостоятельно, но уже неподалеку от берега выбился из сил и начал тонуть.

К счастью, ему на помощь пришли люди из числа отдыхающих, которые наблюдали за "спасательной операцией"

"Плыть туда было не особо тяжело, на обратном пути уже чувствовалась усталость рук и ног, появилась одышка, но помогла физическая подготовка, и я справился. Девушка, которая участвовала со мной в спасении, занималась плаванием. Так что спорт помог нам", – поделился подробностями Касымбай.

Старший лейтенант заявил, что не видит никакого геройства в своем поступке, однако история получила огласку благодаря соцсетям, в которых появилась благодарность от родственников спасенных.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1978867-kazahstanskiy-voennyy-i-rossiyskaya-plovchiha-spasli-muzhchinu-i-rebenka-v-akmolinskoy-oblasti/