Еще в двух районах Алматы временно отключат горячую воду
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В течение ближайшего месяца горячую воду временно отключат еще в двух районах города Алматы – Турксибском и Медеуском, передает NUR.KZ со ссылкой на ТОО "Алматинские тепловые сети".
Подача горячей воды ряду жилых и иных зданий, расположенных на территории Медеуского и Турксибского районов Алматы, будет ограничена в контурах улиц и жилмассивов:
– с 22 по 26 августа:
- Чехова – Физкультурная – Щербакова – Аймауытова;
– с 15 по 19 августа:
- Монтина – Дулатова – Кассина – Таласская;
- Татибекова – Блока – Гурилева – Уштобинская.
– с 15 августа по 9 сентября:
- речка Казачка – Кульджинский тракт;
- микрорайон Атырау-1.
Уточняется, что ограничения необходимы для проведения плановых ремонтных работ в котельных ТОО "Алматытеплокоммунэнерго".
"Приносим извинения за временные неудобства", – заключили в ТОО "АлТС".
Ранее в "АлТС" предупреждали горожан об отключении горячей воды в контурах улиц Алатауского района.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1983038-esche-v-dvuh-rayonah-almaty-vremenno-otklyuchat-goryachuyu-vodu/