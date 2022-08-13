Еще в двух районах Алматы временно отключат горячую воду

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В течение ближайшего месяца горячую воду временно отключат еще в двух районах города Алматы – Турксибском и Медеуском, передает NUR.KZ со ссылкой на ТОО "Алматинские тепловые сети".

Подача горячей воды ряду жилых и иных зданий, расположенных на территории Медеуского и Турксибского районов Алматы, будет ограничена в контурах улиц и жилмассивов:

– с 22 по 26 августа:

Чехова – Физкультурная – Щербакова – Аймауытова;

– с 15 по 19 августа:

Монтина – Дулатова – Кассина – Таласская;

Татибекова – Блока – Гурилева – Уштобинская.

– с 15 августа по 9 сентября:

речка Казачка – Кульджинский тракт;

микрорайон Атырау-1.

Уточняется, что ограничения необходимы для проведения плановых ремонтных работ в котельных ТОО "Алматытеплокоммунэнерго".

"Приносим извинения за временные неудобства", – заключили в ТОО "АлТС".

Ранее в "АлТС" предупреждали горожан об отключении горячей воды в контурах улиц Алатауского района.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1983038-esche-v-dvuh-rayonah-almaty-vremenno-otklyuchat-goryachuyu-vodu/