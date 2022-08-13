Водолазов привлекли к поискам 22-летней девушки, пропавшей близ Алматы

Место поисков. Фото: ДЧС Алматинской области

В Алматинской области продолжают искать пропавшую без вести 22-летнюю девушку. Водолазы обследовали дно одного из водоемов, проверяя версию о том, что она могла утонуть. К поискам привлечены полицейские, волонтеры и местное население, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу областной полиции.

Девушка проживает в селе Бесагаш и ушла из дома 7 августа.

Розыскные мероприятия начались на следующий день после подачи ее родными официального заявления в районную полицию.

"Сейчас продолжается "проческа" местности и территории, прилегающей к Алматы. В поисках задействованы жители села Бесагаш, а также полицейские и волонтеры. Проверяем съемные квартиры в Алматы и близрасположенных районах. Просматриваем уличные камеры видеонаблюдения. Розыскные мероприятия находятся на контроле у областного департамента", – сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматинской области.

Также полицейские привлекли водолазов, которые тщательно обследовали дно местного водоема, чтобы проверить версию об утоплении.

Розыск без вести пропавшей пока продолжается.

Тем временем местные Instagram-паблики делятся видео и фото пропавшей.

Пропавшая 22-летняя Макпал Бринтаева. Кадр из видео: instagram.com/talgarnewskz

Пропавшая с неким молодым человеком. Кадр из видео: instagram.com/talgarnewskz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1983029-vodolazov-privlekli-k-poiskam-22-letney-devushki-propavshey-bliz-almaty/