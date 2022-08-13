Водолазов привлекли к поискам 22-летней девушки, пропавшей близ Алматы
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В Алматинской области продолжают искать пропавшую без вести 22-летнюю девушку. Водолазы обследовали дно одного из водоемов, проверяя версию о том, что она могла утонуть. К поискам привлечены полицейские, волонтеры и местное население, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу областной полиции.
Девушка проживает в селе Бесагаш и ушла из дома 7 августа.
Розыскные мероприятия начались на следующий день после подачи ее родными официального заявления в районную полицию.
"Сейчас продолжается "проческа" местности и территории, прилегающей к Алматы. В поисках задействованы жители села Бесагаш, а также полицейские и волонтеры. Проверяем съемные квартиры в Алматы и близрасположенных районах. Просматриваем уличные камеры видеонаблюдения. Розыскные мероприятия находятся на контроле у областного департамента", – сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматинской области.
Также полицейские привлекли водолазов, которые тщательно обследовали дно местного водоема, чтобы проверить версию об утоплении.
Розыск без вести пропавшей пока продолжается.
Тем временем местные Instagram-паблики делятся видео и фото пропавшей.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1983029-vodolazov-privlekli-k-poiskam-22-letney-devushki-propavshey-bliz-almaty/