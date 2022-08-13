Жители села в ЗКО попросили его не переименовывать

Иллюстративное фото: Snapshot-photography / Ullstein bild / Getty Images

Жители села Новопавловка не согласны с решением о его переименовании и заявили, что ни к чему, кроме раскола в обществе, оно не приведет. Возмущения сельчан приводит "Мой город".

В редакцию издания обратились жители села Новопавловка Теректинского района, которые рассказали, что впервые о переименовании в поселке заговорили весной прошлого года.

Удивлению людей не было предела, когда они узнали, что, оказывается, в селе даже собрали общественный совет и более 200 человек поддержали эту инициативу. К слову, по информации издания, в Новопавловке проживает около 600 человек.

"Нашему селу 110 лет, было основано переселенцами из Украины в 1908 году на незаселенной местности. Здесь не было никакого населенного пункта. Название "Новопавловка" пошло из-за того, что первые переселенцы приехали из села Павловка Таврической губернии.

Много исторических событий связано с нашим поселком, никогда ранее не было никаких разговоров по поводу переименования села, а эти попытки ни к чему, кроме раскола в обществе, не приведут.

Я здесь родился и здесь же вырос. Хочу, чтобы наше село сохранило свое историческое название. Тем более общественный совет прошел без нас, это неправильно", – говорит житель села Виктор Копитчак.

Мужчина говорит, что в Теректинском районном акимате на их возражения ответили, мол, сельчанам нужно смириться с переименованием, так как решение уже принято. А переименовать Новопавловку решили в Кумаксай.

Сельчане не согласны с этим решением и намерены обратиться в суд.

Тем временем в областном управлении по развитию языков ЗКО сообщили, что от замакима района поступило письмо, в котором просят областную ономастическую комиссию рассмотреть вопрос о переименовании села Новопавловка в село Кумаксай.

"На сессии районного маслихата рассмотрели вопрос о переименовании села Новопавловка, депутаты его поддержали, подписано экс-акимом района Утегуловым. Перед этим в поселке провели сход жителей, на котором общественный совет проголосовал за переименование. Есть протокол собрания, объявление заранее было дано в районной газете, все документы в порядке, все процедуры соблюдены. Областная ономастическая комиссия еще не рассматривала данный вопрос", – сообщила и.о. руководителя управления Света Ганиева.

Если областная комиссия одобрит решение, вопрос вынесут на обсуждение депутатов областного маслихата, далее – будет регистрироваться в Минюсте, и лишь затем постановление вступит в законную силу. Только после этих процедур село переименуют.

К слову, как подчеркивает издание, республиканская ономастическая комиссия вопрос о переименовании населенных пунктов не рассматривает.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1983027-zhiteli-sela-v-zko-poprosili-ego-ne-pereimenovyvat/