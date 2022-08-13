Погоду без осадков пообещали жителям мегаполисов. Всех, кроме Нур-Султана

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Специалисты "Казгидромета" опубликовали прогноз погоды на эту субботу, 13 августа. Из всех трех мегаполисов республики осадки сегодня ожидаются лишь в столице. Об этом говорят данные на официальном сайте госметеослужбы.

В Алматы сегодня немного похолодает. Днем температурный фон составит в районе +20 градусов, ночью – в диапазоне от 17 до 19 градусов плюс.

Впрочем, осадков не предвидится, равно как и ветра.

В Нур-Султане температура воздуха днем составит от +24 до +26 градусов, а ночью – от +12 до +14.

Днем в столице ожидается дождь с грозой, на ночь же осадков не прогнозируют. Скорость ветра составит от 7 до 12 м/с (от умеренного до сильного).

В Шымкенте температура воздуха днем составит в районе 21 градуса плюс, а ночью – совсем немного снизится: до +18…+20 градусов.

Осадков не предвидится, а скорость ветра не должна превысить 2 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1983010-pogodu-bez-osadkov-poobeschali-zhitelyam-megapolisov-vseh-krome-nur-sultana/