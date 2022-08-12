Выпускница из Шымкента едва не осталась без гранта из-за технической ошибки

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Из-за ошибки специалиста приемной комиссии выпускница шымкентской школы едва не лишилась гранта, однако все закончилось хорошо, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования.

Как рассказали в ведомстве, выпускница школы в Шымкенте подала документы для участия в конкурсе на присуждение государственного образовательного гранта в Южно-Казахстанский университет имени М. Ауэзова.

Однако специалист приемной комиссии допустил техническую ошибку при вводе данных сертификата ЕНТ девушки.

После опубликования списка обладателей гранта родители узнали, что их ребенок не выиграл грант. Они решили обратиться к руководству данного учебного заведения, а также в министерство.

"Сегодня представители Министерства науки и высшего образования рассмотрели данное обращение и приняли решение. Советник министра поговорил с родителями выпускницы и извинился от имени министра и министерства за допущенную ошибку", – сообщили в пресс-службе ведомства.

Техническая ошибка была немедленно исправлена, а самой девушке был присужден грант в СДУ (Университет имени Сулеймана Демиреля). Кроме того, как отметили в министерстве, она будет обеспечена общежитием.

Также стало известно, что специалисту приемной комиссии Южно-Казахстанского университета имени М. Ауэзова, допустившему ошибку при приеме документов, объявлен выговор.

Глава министерства Саясат Нурбек напомнил руководителям аппаратов и ректорам вузов о необходимости быть внимательными при приеме документов абитуриентов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1982978-vypusknitsa-iz-shymkenta-edva-ne-ostalas-bez-granta-iz-za-tehnicheskoy-oshibki/