Несколько улиц в Нур-Султане временно перекроют в воскресенье

Иллюстративное фото: sportpoint / Getty Images

В грядущее воскресенье, 14 августа, в столице состоятся международные соревнования по триатлону, в связи с чем ряд улиц временно перекроют для проезда транспорта. Об этом сообщается на официальном сайте акимата Нур-Султана.

Как рассказали в акимате, движение будут закрывать в разное время по маршруту прохождения триатлона. Так, в воскресенье планируется временно ограничить проезд по следующим улицам:

с 04:00 до 18:00 – по проспекту Бауыржана Момышулы – частичное перекрытие двух полос дороги от улицы Елим-Ай до улицы Сарайшык;

с 04:00 до 18:00 – по улице Байтурсынова – частичное перекрытие двух полос дороги до проспекта Тауелсиздик;

с 04:00 до 11:00 – по улице Нажимеденова – частичное перекрытие от проспекта Тауелсиздик до улицы Калдаякова;

с 04:00 до 11:00 – от улицы Нажимеденова – далее по улице Калдаякова через мост Арыс, правый съезд с моста с выездом на улицу Мангилик Ел и до улицы Достык, поворот направо – до площади перед Акордой. Далее – круг вокруг площади и выезд вдоль ЦКЗ под мостом Арыс и на улицу Алихана Бокейханова;

с 04:00 до 11:00 – по улице Алихана Бокейханова до улицы Керей-Жанибек хандары;

с 04:00 до 11:00 – по улице Керей-Жанибек хандары до 38-й улицы, частичное перекрытие;

с 04:00 до 11:00 – по 38-й улице до проспекта Улы Дала, частичное перекрытие;

с 04:00 до 18:00 – от проспекта Улы Дала до Южной объездной дороги;

с 04:00 до 18:00 – по объездной окружной дороге, частичное перекрытие внутренней стороны от съезда с трассы М-36, далее – до поворота на Кургальджинское шоссе, и до разворота возле Велопарковки на пересечении с улицей Нурпейиса Байганина;

с 04:00 до 18:00 – от Южной объездной дороги направо по проспекту Улы Дала через новый мост до улицы Нажимеденова;

с 04:00 до 18:00 – от улицы Нажимеденова до проспекта Тауелсиздик.

Также отмечается, что подробная карта перекрытия будет отражена в сервисе 2ГИС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1982919-neskolko-ulits-v-nur-sultane-vremenno-perekroyut-v-voskresene/