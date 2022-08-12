Какая погода ожидается в Казахстане в выходные

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Синоптики рассказали о том, какая погода будет в Казахстане в ближайшие трое суток, 13-15 августа, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В ближайшие сутки, согласно прогнозам, жителей северных регионов Казахстана ждет постепенное понижение температурного фона. Как объяснили специалисты метеослужбы, виной этому станет обширный Северо-Западный антициклон.

Хотя его отрог распространится почти на всю территорию республики, на западе все еще сохранится жаркая погода, отметили синоптики.

В то же время антициклон сместит фронтальные разделы, на центральные, восточные и юго-восточные регионы республики, с которыми ожидаются дожди, прогремят грозы, возможно выпадение града и шквалистый ветер.

Как отметили синоптики, ожидается понижение температуры на севере республики ночью от +10+18 градусов до +5+10 градусов, днем от +23+30 градусов до 18+23 градусов,

Основной фон температуры воздуха днем на западе составит +32+40 градусов, на северо-западе - +28+38 градусов, в центре - +22+33 градуса, на востоке - +20+28 градусов, на юге - +32+42 градуса.

А на юго-востоке страны небольшое повышение температуры воздуха днем от +22+32 градусов до +25+35 градусов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1982908-kakaya-pogoda-ozhidaetsya-v-kazahstane-v-vhodnye/