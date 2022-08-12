Резкий спад продаж квартир в Казахстане объяснил эксперты

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В этом году продажи квартир в Казахстане сократились сразу на треть, а в июле по всей стране было совершено чуть больше 30 тыс. сделок. Причины столь резкого спада продаж жилья объяснили риелторы, передает сайт телеканала КТК.

По данным Бюро национальной статистики, наибольший спад наблюдался в Павлодарской, Алматинской и Атырауской областях. Активно покупать недвижимость продолжают только жители двух столиц: в Алматы в июле было совершено около 5 тыс. сделок по купле-продаже жилья, в Нур-Султане – свыше 4 тысяч.

Отмечается, что высоким спросом пользуются двухкомнатные квартиры. В июле их было оформлено почти 8 с половиной тысяч. Охотно покупают двушки в Алматы, столице и Карагандинской области.

Резкий спад эксперты объясняют тем, что с апреля был поднят порог достаточности пенсионных накоплений. Из-за этого многие казахстанцы теперь не могут воспользоваться деньгами, отложенными на старость. Также на низкий спрос повлияли высокие процентные ставки в банках.

"По "7-20-25" объекты, введенные в эксплуатацию, у нас таких объектов очень мало, которые готовые уже. Которые можно пропустить через "7-20-25". Процентные ставки по ипотечным кредитам в этом году стали 17-18%. Не каждый гражданин может себе позволить", - объяснила риелтор Назгуль Смагулова.

Источник: КТК

Ранее сообщалось, что спрос на жилье в стране продолжает падать, но цены на недвижимость все равно растут.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1982840-rezkiy-spad-prodazh-kvartir-v-kazahstane-obyasnil-eksperty/