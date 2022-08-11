Qazaq Air отменила несколько внутренних рейсов
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Межрегиональная авиакомпания Qazaq Air объявила об отмене нескольких рейсов. Соответствующее обращение к клиентам появилось в официальном Facebook-профиле компании.
Изменения коснулись следующих рейсов:
- IQ389/390: Нур-Султан – Жезказган – Нур-Султан;
- IQ439/440: Жезказган – Караганда – Жезказган.
Подчеркивается, что отмена вызвана производственной необходимостью.
"Пассажиры могут обратиться в call-центр или в аэропорты вылетов для перебронирования или 100-процентного возврата денежных средств. Приносим извинения за причиненные неудобства", – обратилась компания к своим клиентам.
Два дня назад стало известно, что в аэропорту Ушарал, расположенном в Алакольском районе Жетысуской области, завершилась реконструкция. Авиасообщение оттуда стартовало уже сегодня, 11 августа.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1982803-qazaq-air-otmenila-neskolko-vnutrennih-reysov/