Qazaq Air отменила несколько внутренних рейсов

Фото: facebook.com/QazaqAir

Межрегиональная авиакомпания Qazaq Air объявила об отмене нескольких рейсов. Соответствующее обращение к клиентам появилось в .

Изменения коснулись следующих рейсов:

IQ389/390: Нур-Султан – Жезказган – Нур-Султан;

IQ439/440: Жезказган – Караганда – Жезказган.

Подчеркивается, что отмена вызвана производственной необходимостью.

"Пассажиры могут обратиться в call-центр или в аэропорты вылетов для перебронирования или 100-процентного возврата денежных средств. Приносим извинения за причиненные неудобства", – обратилась компания к своим клиентам.

Два дня назад стало известно, что в аэропорту Ушарал, расположенном в Алакольском районе Жетысуской области, завершилась реконструкция. Авиасообщение оттуда стартовало уже сегодня, 11 августа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1982803-qazaq-air-otmenila-neskolko-vnutrennih-reysov/