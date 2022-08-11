Как будут продлевать улицу Жубанова в Алматы, рассказали в акимате

Фото: акимат Алматы

Улицу Жубанова в Алматы планируется продлить до границ города. Подробности о сроках и земельных участках, которые могут попасть под выкуп, озвучил глава Управления городской мобильности Гани Мурзаханов во время встречи акима города с населением Ауэзовского района, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам Гани Мурзаханова, в настоящее время ведутся работы по проектированию пробивки улицы Жубанова.

"Получение заключения госэкпертизы планируется в декабре. Если нормально будет – в будущем году (начнется – прим. ред.)", – сообщил глава управления.

Он отметил, что пробивка пройдет по границам двух районов – Ауэзовского и Наурызбайского. Ширина улицы составляет 40 метров, рассказал Мурзаханов. Под выкуп могут попасть порядка 180 земельных участков, находящихся в двух районах.

О пробивке Жубанова ранее рассказывал аким Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1982695-kak-budut-prodlevat-ulitsu-zhubanova-v-almaty-rasskazali-v-akimate/