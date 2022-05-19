Несколько улиц Алматы продолжат до границ города

Пробивка проспекта Абая. Фото: акимат Алматы

Аким Алматы Ерболат Досаев рассказал о том, как будут продолжены проспект Абая и улица Жубанова. Ожидается, что они будут пробиты до границ города, передает корреспондент NUR.KZ.

"Будет продолжена пробивка проспекта Абая от административного центра района до границы города протяженностью 600 метров. Выкупу подлежат 73 земельных участка, 41 участок уже выкуплен, оставшиеся будут изъяты в период строительства до конца 2023 года.

Ведется пробивка улицы Толе би. В текущем году акиматом города Алматы будут проводиться работы по переустройству инженерных коммуникаций и устройству дорожного полотна в районе ЖК "Алма Сити", - сообщил аким.

До конца года будет завершено проектирование и пробивки улицы Жубанова от улицы Момышулы до границы города (5,3 км).

Как считают в акимате, реализация этих проектов разгрузит транспортные потоки и обеспечит транспортную доступность Наурызбайского района для делового центра мегаполиса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1970109-neskolko-ulits-almaty-prodolzhat-do-granits-goroda/