Участок дороги по улице Сыганак перекрыли в Нур-Султане на несколько дней

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Акимат Нур-Султана на своем официальном сайте предупредил горожан о перекрытии участка дороги по улице Сыгнак на несколько дней из-за проведения ремонта.

С 10 по 13 августа в столице движение полностью перекроют на участке от улицы Сыганак до улицы Керей-Жанибек хандар.

"Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Нур-Султана сообщает о начале ремонта дорожного полотна по улице Сауран", - говорится в сообщении.

Как отметили в акимате, жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты движения, чтобы не создавать пробок на дорогах города.

В ведомстве просят с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ.

Напомним, на днях в казахстанской столице открылся автомобильный мост по проспекту Улы Дала.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1982584-uchastok-dorogi-po-ulitse-syganak-perekryli-v-nur-sultane-na-neskolko-dney/