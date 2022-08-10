Дожди и грозы ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
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Синоптики дали прогноз погоды по Казахстану на ближайшие дни, 11-13 августа ожидаются дожди и грозы, а также понижение температуры, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".
Влияние на западную, северо-западную половину республики в период с четверга по субботу будет оказывать отрог Северо-западного антициклона. Поэтому в ближайшие сутки здесь ожидается преимущественно сухая и солнечная погода.
Северная, центральная, восточная и южная части страны в то же время будут под влиянием ложбины Южного циклона и атмосферных фронтов. В связи с чем в этих регионах ожидаются осадки - прогнозируются сильные дожди, грозы, шквалистый ветер и даже выпадение града.
Основной фон температуры воздуха днем:
- на западе - +30...+38 градусов,
- на северо-западе - +23...+35 градусов,
- на севере - +20...+28 градусов,
- в центре - +23...+33 градуса, на востоке - +18+28 градусов,
- на юге, юго-востоке страны в пределах - +23...+35 градусов,
- в горных районах - +13...+20 градусов.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1982541-dozhdi-i-grozy-ozhidayutsya-v-kazahstane-v-blizhayshie-dni/