Повестки с требованием явиться в военкомат объяснили в Минобороны

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В Министерстве обороны РК корреспонденту NUR.KZ объяснили, почему казахстанцы призывного возраста стали получать сообщения с повестками, хотя до осеннего призыва есть еще почти месяц.

На сообщения пожаловались жители столицы, скриншот SMS астанчане прислали Telegram-каналу Qumash.

"Если до этого военкоматы забирали студентов сразу же после защиты диплома (чуть ли не с кабинетов), то теперь отправляют повестки летом. Хотя вроде есть только весенний призыв и осенний", - говорится в подписи к посту.

В Министерстве обороны пояснили, что сейчас в стране проводится заблаговременная работа по изучению и отбору молодых ребят, подлежащих призыву на срочную воинскую службу.

"Повестки о необходимости прибыть в местный орган военного управления по месту регистрации направляются в целях предварительного изучения и отбора юношей, подлежащих призыву, а также корректировки анкетных данных.

Непосредственно сам призыв на срочную воинскую службу начнется с 1 сентября и продлится до конца декабря", - сообщили в министерстве.

В ведомстве подчеркнули, что казахстанцам в обязательном порядке следует явиться по повестке в военкомат в установленное время.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1982517-povestki-s-trebovaniem-yavitsya-v-voenkomat-obyasnili-v-minoborony/