Расследование в отношении экс-главы миграционной службы ДП Атырауской области прекращено

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Прекращено досудебное расследование в отношении экс-начальника миграционной службы департамента полиции Атырауской области Руслана Адилова, сообщает МИА "Казинформ".

Как рассказали изданию в региональном департаменте антикоррупционной службы, расследование прекращено на основании статьи 35 части 1 пункта 2 УПК, то есть за отсутствием в деянии состава уголовного правонарушения.

"В ходе досудебного расследования Адилов Р. не признавался подозреваемым, его действия не квалифицировались как преступление", - заявили в Антикоре.

Отмечается, что о возбуждении уголовного дела по статье "Подстрекательство к даче взятки группой лиц по предварительному сговору" сообщалось в апреле этого года. Тогда же стало известно, что в деле фигурирует экс-глава миграционной службы ДП Атырауской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1982488-rassledovanie-v-otnoshenii-eks-glavy-migratsionnoy-sluzhby-dp-atyrauskoy-oblasti-prekrascheno/