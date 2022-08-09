Шымкентцев попросили не пугаться из-за военных полетов над городом

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В Шымкенте военные проводят учебно-тренировочные полеты с участием военно-воздушной техники. В этой связи жителей и гостей города попросили не пугаться, если они увидят вертолеты или самолеты над городом, передает Otyrar.kz.

Сообщается, что согласно плану боевой подготовки учебно-тренировочные полеты проводятся несколько раз в неделю.

С 5 августа во всех авиационных базах запланированы полеты, посвященные дважды герою Советского союза Талгату Бегельдинову.

Полеты будут производиться на вертолетах армейской авиации моделей Ми-35М, Ми-8 и Ми-171Ш, а также на самолетах Су-30СМ, Су-27, Су-25 и Aero L-39 Albatros.

Отмечается, что зачастую люди пугаются при виде боевой техники, однако военные заверили, что в Шымкенте все спокойно, и воздушные границы бойцы охраняют на высоком уровне.

Также на авиабазе пояснили, что никакого распыления в воздухе не бывает и они таких действий не совершают. Людей попросили верить достоверной информации и не поддаваться провокациям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1982459-shymkenttsev-poprosili-ne-pugatsya-iz-za-voennyh-poletov-nad-gorodom/