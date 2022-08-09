Движение временно перекроют на одной из улиц в Алматы из-за ремонта

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Движение временно перекроют на участке улицы Навои в Алматы из-за ремонта, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата южной столицы.

Как предупредили в администрации города, в связи с проведением среднего ремонта дорог с 23:00 10 августа до 6:00 11 августа будет полностью перекрыто движение по улице Навои от улицы Торайгырова до улицы Токтабаева.

"Указанные работы были запланированы в рамках среднего ремонта дорог на 2022 год. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим корректировать свой маршрут заранее", - сообщили в ведомстве.

Напомним, что алматинцев также предупредили, что с 11 августа улицы Есенжанова и Шакарима (на участке от Тлендиева до Брусиловского) станут частично односторонними.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1982442-dvizhenie-vremenno-perekroyut-na-odnoy-iz-ulits-v-almaty-iz-za-remonta/