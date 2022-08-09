Две улицы станут частично односторонними в Алматы

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С 11 августа текущего года еще две улицы в Алматы - Есенжанова и Шакарима - станут частично односторонними, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Так, по улице Есенжанова предусмотрено одностороннее движение на участке от улицы Брусиловского до улицы Тлендиева в западном направлении.

По улице Шакарима, в свою очередь, одностороннее движение введут от улицы Тлендиева до улицы Брусиловского в восточном направлении.

Отмечается, что эти меры приняты с учетом пожеланий жителей данного района, озвученных в ходе отчетной встречи акима города с жителями Алмалинского района.

Кроме того, введение новой схемы движения нужно для повышения пропускной способности транспортных средств и снижения аварийных ситуаций.

Работы ведутся Управлением городской мобильности совместно с Управлением административной полиции ДП Алматы.

"В связи с внесением изменений рекомендуем заблаговременно координировать маршрут передвижения и соблюдать все требования Правил дорожного движения", - попросили в акимате.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1982411-dve-ulitsy-stanut-chastichno-odnostoronnimi-v-almaty/