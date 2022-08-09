Столпотворение людей возле бургерной в Жезказгане попало на видео

Толпа. Кадр из видео: instagram.com/ztb_video

В Казнете пользователи активно обсуждают, видео, снятое в Жезказгане: толпа людей собралась у одного из местных заведений общепита, в котором проходила массовая акция, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео с места событий было опубликовано в сообществе ZTB Qazaqstan в Instagram. В описании говорится, что у заведения проходило мероприятие с раздачей бесплатной еды, из-за которого создалось столпотворение.

Корреспондент NUR.KZ обратился в пресс-службу ДП Улытауской области за комментарием.

В ведомстве подтвердили, что на видео одна из бургерных города отмечала год со дня своего открытия.

"В честь юбилейной даты сотрудники заведения бесплатно раздали горожанам 500 бургеров. На мероприятии, которое продолжалось 10-15 минут, присутствовали 50-60 человек. При этом общественный порядок не был нарушен", - отметили в полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1982427-stolpotvorenie-lyudey-vozle-burgernoy-v-zhezkazgane-popalo-na-video/