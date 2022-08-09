Лебедь запутался в рыболовной сети и подплыл к североказахстанцам за помощью

Иллюстративное фото: pixabay.com

В Северо-Казахстанской области, на водоеме недалеко от города Мамлютка, люди спасли лебедя, запутавшегося в рыболовной снасти. Птица сама приплыла к людям в поисках помощи, передает Петропавловск.news.

Видеоролик со спасением птицы появился в соцсетях и очень понравился казахстанцам. В комментариях они выразили восхищение мужчинами, которые помогли птице.

На кадрах видно, что птица запуталась в рыболовной сети. Леска обмоталась вокруг языка, оплела шею и ноги. Мужчины аккуратно распутали леску и освободили птицу. Примечательно, что лебедь хоть и пищал, но особого сопротивления не оказывал.

"Есть на свете добрые люди, а есть и недобрые, которые разбрасывают свои рыбацкие снасти по всему водоему", – написал в комментариях к посту один из пользователей.

Instagram-паблику tipichka_petro удалось связаться с автором ролика, чтобы взять интервью у людей, спасших птицу, но они отказались.

"Спасибо большое, но можно мы останемся без внимания журналистов? Мы не публичные люди, пусть эта история будет о людях, которые живут в Мамлютке.

А насчет лебедя можно не беспокоиться. Он еще день находился на месте, где ему помогли, набрался сил и потом вернулся к своей семье", – рассказал один из участников операции по спасению пернатого.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1982363-lebed-zaputalsya-v-rybolovnoy-seti-i-podplyl-k-severokazahstantsam-za-pomoschyu/