"Нет денег даже на еду": многодетные мамы возмущены отменой выдачи школьных форм на юге Казахстана

Кадр из сюжета: телеканал КТК

Многодетные мамы из Туркестанской области недовольны тем, что в этом году малоимущим не будут раздавать школьную форму. По словам родителей, самостоятельно собрать своих детей в школу они не в состоянии, передает сайт телеканала КТК.

Свое возмущение выразили мамы из Сарыагаша. Им объявили, что в этом году школьную форму, как это было раньше, выдавать не будут. При этом родителям уже раздали памятки, во что должен быть одет ученик. Мамы и папы тут же подсчитали предстоящие расходы и ужаснулись.

"Нам сказали, в школе в этом году будет единая форма. Сейчас все дорогое. У меня четвертый ребенок идет в школу. Это как минимум 400 тысяч уйдет – по 50 на каждого, не считая ручек, тетрадей. Я не знаю, где взять столько денег", – поделилась казахстанка Газиза Кожабердиева.

Оказалось, у школ теперь особые предпочтения и на форму для уроков физкультуры. Родителям объявили, что у младших и старших звеньев цвета спортивных костюмов должны быть разные.

"Нам говорят, что с 4-го класса по 8-й класс дети должны носить красную спортивную форму, с 8-го класса идет другой цвет. Где мы найдем красную спортивку вообще? Есть такие родители, которые не могут найти денег даже на еду. На съемных квартирах живут", – возмущается другая жительница Сарыагаша, Дилнура Каримбаева.

Разъяренные родители потребовали решения проблемы от акима района. Но тот на все возмущения ответил коротко: школьная форма от государства в этом году закупается только для сирот.

"Только что по школьной форме я разговаривал с руководителем управления образования. На сегодняшний день у нас школьная форма предусмотрена для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Граждане, которые получают АСП и нуждаются в форме – по ним мы отправили документы в соответствующие органы", – сообщил аким Сарыагашского района Мухит Отаршиев.

Аким добавил: многодетным в этом году вместо вещей будут выдавать деньги. Правда, откуда выделяются средства и сколько положено на каждого школьника, уточнить не смог. Но заверил: все деньги родители получат в срок на свои специальные счета.

Источник: КТК

Напомним, ранее в Жетысуской области многодетные мамы высказали недовольство выданной в помощь от государства школьной формой. Они просят чиновников помогать не вещами и канцтоварами, а деньгами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1982296-net-deneg-dazhe-na-edu-mnogodetnye-mamy-vozmuscheny-otmenoy-vydachi-shkolnyh-form-na-yuge-kazahstana/